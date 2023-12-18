Еврокомиссия выделит Финляндии деньги после ЧП с Balticconnector

Еврокомиссия приняла решение о выделении Финляндии €800 тысяч для покрытия расходов, связанных с повреждением газопровода Balticconnector, говорится в пресс-релизе на сайте ЕК. Газета.Ru

«Чрезвычайное финансирование в размере 800 тысяч евро из Фонда внутренней безопасности будет выделено пограничной службе и ВМС Финляндии. Компенсация будет использована для покрытия расходов, связанных с охраной зоны происшествия, а также для расследования факта нарушения работы трубопровода Balticconnector», -– отмечается в сообщении. Lenta.ru