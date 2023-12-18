Путин сравнил Севморпуть с Суэцким каналом

Президент России Владимир Путин высказался о развитии судоходства по Северному морскому пути. Об этом пишет ТАСС.

Глава государства отметил, что Северный морской путь все больше открывается для судов в разное время года, но ледокольный флот будет нужен еще долго.

Вместе с тем, заметил президент, Севморпуть становится более эффективным для перевозки груза, чем Суэцкий канал.

Путин отметил, что атомный ледокол «Лидер» станет «отдельной страницей в истории флота». Он добавил, что после приемки и ввода в строй корабль будет колоть лед высотой 6-7 м.