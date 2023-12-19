Как именно Евросоюз ужесточил правила внешней торговли с Россией?
Согласно 12-му пакету санкций ЕС, у экспортеров появится новое контрактное условие: при поставках в третьи страны они обязаны будут указывать, что некоторые товары не подлежат реэкспорту в Россию. Ранее это положение было рекомендательным.
Оговорка о запрете реэкспорта должна появиться в контрактах с 20 марта. Если поставка будет осуществлена странам — партнерам ЕС, такую оговорку указывать будет не нужно. К партнерам относятся США, Великобритания, Япония, Южная Корея, Австралия и ряд других стран.
В список запрещенных для экспорта в Россию товаров входят товары двойного назначения: микросхемы, конденсаторы, диоды, транзисторы — все, что можно использовать при сборке дронов. Также запрещены авиационные товары, в том числе топливо, и боевое стрелковое оружие.
Что же все-таки изменилось в новом пакете санкций и как ЕС будет контролировать исполнение новых правил? Разъясняет адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Гландин:
Сергей Гландин партнер BGP Litigation, адвокат«Были определенные номенклатуры товаров, которые запрещено было экспортировать в Россию. В понятие экспорта включается в том числе и реэкспорт. Теперь все субъекты делового оборота, попросту говоря, все европейские поставщики, производители по умолчанию не имеют права продавать что-либо за рубеж, если таковые номенклатуры могут оказаться реэкспортом в Россию. То есть теперь все поставщики, производители, логисты обязаны включать в договор условия о запрете реэкспорта, требовать от своих контрагентов свидетельство, сертификат конечного получателя. И только после проверки, что действительно этот конечный получатель не находится в Российской Федерации и не является юридическим лицом, связанным с Российской Федерацией, например дочерней структурой где-нибудь в Киргизии или Казахстане, только после этой проверки можно будет что-то отгружать. Эта мера направлена на бизнес, теперь сам бизнес путем комплаенса, через юристов должен проверять. Поэтому поток товаров из Евросоюза в братские нам или дружественные государства бывшего СНГ, скорее всего, очень сильно сократится. Контроль будет возложен на плечи именно самого бизнеса. А уж если потом вскроются факты, например, определенные номенклатуры были обнаружены на территории Украины, они, конечно, уже могут прийти к этим европейским производителям с вопросами».
Теперь, согласно поправкам, экспортеры должны обеспечить в соглашениях со своими контрагентами из третьих стран средства правовой защиты на случай нарушения оговорки о реэкспорте. К примеру, если экспортер узнает о таком нарушении, то обязан проинформировать об этом компетентные органы европейской страны, где он зарегистрирован.