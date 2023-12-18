Путин продлил ответные меры на введение потолка цен на российскую нефть

Президент Владимир Путин продлил до 30 июня 2024 года действие специальных мер в экономике, которые были введены на фоне установления Западом потолка цен на российскую нефть.

27 декабря прошлого года Путин подписал указ об ответных мерах на введение Соединёнными Штатами и другими странами потолка цены на российскую нефть.