Инфляционные ожидания россиян достигли максимума с 2022 года

Для расчета прямых оценок годовой инфляции в процентах годовых респондентам задаются вопросы о том, как, по их мнению, в целом менялись цены за прошедшие 12 месяцев и как они будут меняться в следующие 12 месяцев. Далее после каждого вопроса уточняется, на сколько именно процентов выросли / вырастут цены на продукты питания, непродовольственные товары и на услуги в годовой перспективе, по мнению респондентов, — уточняется в оперативной справке.