ЕС в новом пакете антироссийских санкций впервые ввел механизм конфискации замороженных активов

В новом, 12-м пакете антироссийских санкций Евросоюз впервые включил возможность конфискации финансовых активов российского юридического или физического лица с целью последующих выплат компенсаций европейским компаниям, российская собственность которых перешла в собственность государства или российских компаний. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС, передает ТАСС.

«Решение Совета ЕС вводит исключение, чтобы разрешить разморозку фондов или экономических ресурсов в случае, если государство ЕС примет решение по соображениям государственного интереса лишить данное [российское] лицо, структуру или организацию экономических ресурсов, принадлежащих ему или контролируемых им, чтобы сделать [эти] ресурсы доступными для выплаты компенсации», — говорится в документе.