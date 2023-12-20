В ЛНР и ДНР почти 145 тыс. человек остаются без электроэнергии из-за непогоды

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Число отключенных от электроснабжения потребителей в ДНР и ЛНР сократилось до 144,7 тысячи человек. Восстановительные работы продолжаются, сообщает Минэнерго России.

"По данным на 22:00 мск, обесточенными остаются потребители: ДНР - 75,2 тыс. чел., ЛНР - 69,5 тыс. чел. Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.