Финляндия заявила о полной независимости от России в сфере энергетики

"Финляндия практически на 100% независима в плане производства электричества, и мы ищем возможности для масштабных инвестиций в этот сектор в будущем, чтобы в дальнейшем помочь нашей промышленности, а также для того, чтобы иметь возможность инвестировать в водородную энергетику и экспортировать этот вид энергии", - отметила Валтонен.