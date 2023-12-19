СМИ: из-под курсовых пошлин выведут некоторые товары

Некоторые товары будут выведены Правительственной подкомиссией по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию из-под курсовых экспортных пошлин. Об этом пишут «Ведомости».

Речь идет о высокотехнологической продукции, а также товарах, которые зависимы от импорта ключевых компонентов. Эта информация была подтверждена секретариатом первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Исключения начнут действовать во второй половине января предстоящего года. Так, лекарственные средства, фармацевтические субстанции, химическая продукция, металлические бытовые изделия не будут облагаться пошлинами. Меры коснутся также некоторых промышленных инструментов, в том числе для бурения и прессования, а также пастилы, зефира, соевого белкового протеина и ряда других товаров.

Директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности министерства Лилия Щур-Труханович назвала поддержание привлекательности экспортных поставок и сохранения приемлемого уровня рентабельности компаний целью новых мер.