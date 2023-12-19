В Челябинске утвердили бюджет на 2024 год

В Челябинске сегодня, 19 декабря, гордума в двух чтениях утвердила бюджет на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Как рассказала председатель комитета финансов Виктория Шин, общий объем доходов на следующий год составит – 51 миллиард 768,8 миллиона рублей с увеличением на 12,3 процента по отношению к первоначальному уровню 2023 года. Общий объем расходов на 2024 год составит 52 миллиарда 427,7 миллиона рублей с ростом на пять миллиардов 872,8 миллиона рублей по сравнению с первоначальным бюджетом на 2023 год. В целом бюджет остается социально-ориентированным - расходы на отрасли социальной сферы составят 41 миллиард 984,9 миллиона рублей (почти 80 процентов). На организацию питания воспитанников и учащихся образовательных учреждений запланировано два миллиарда рублей, на организацию отдыха и занятости детей в каникулы - 215,6 миллиона рублей, на охрану муниципальных учреждений Челябинска и другие антитеррористические мероприятия - 482,9 миллиона рублей. На обеспечение льготного проезда отдельных категорий челябинцев в новом году планируется потратить 436 миллионов рублей – на 128,8 миллиона рублей больше, чем в этом году. На ремонты социальных учреждений областного центра предусмотрено выделение 574,9 миллиона рублей. Остальные 20 процентов бюджета - десять миллиардов 442,8 миллиона рублей - будут направлены на капремонт фасадов многоквартирных домов, расположенных на гостевых маршрутах города (около 140 миллионов рублей), на переселение горожан из аварийных домов (699,4 миллиона рублей), на решение дорожных проблем (четыре миллиарда 823,1 миллиона рублей, включая трансферты по проекту областного бюджета). Еще два миллиарда 246,5 миллиона рублей будет потрачено на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности. Планируемый дефицит бюджета в 2024 году - 658,9 миллиона рублей, при этом в следующем году, впервые с 2009 года, муниципальный долг города не будет включать кредиты коммерческих банков и будет состоять только из бюджетного кредита по ставке 0,1 процента годовых.