Мишустин: Россия и Китай фактически избавились от валют третьих стран во взаиморасчетах
Россия и Китай продолжают увеличивать долю национальных валют во взаимных расчетах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на переговорах с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
В 2020 году этот показатель был около 20%. "В текущем году мы фактически полностью избавились от валют третьих стран во взаимных расчетах", - подчеркнул глава кабинета министров России.
Как ранее подчеркивали в правительстве России, сегодня более 90% всех двусторонних расчетов осуществляется с использованием рубля и юаня.
По словам Мишустина, российско-китайские отношения сегодня находятся на самом высоком уровне за всю историю. Он призвал обеспечить новое их качество за счет диверсификации структуры товарооборота.