Эрдоган рассчитывает на переговоры с Путиным по зерновому коридору

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хотел бы встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить зерновой коридор. Об этом он сообщил журналистам в самолете по возвращении из Венгрии, передает РИА Новости.

«Встретившись в ближайшее время с президентом России Владимиром Путиным, мы скажем: «Давайте сделаем так, чтобы зерновой коридор заработал», — сказал Эрдоган.

Он отметил, что надеется, что Анкара получит от российского лидера положительные ответы и продолжит свой путь.

Ранее в МИД РФ заявили, что российская сторона продолжает вести переговоры с ООН по поводу реализации договоренностей о разблокировании экспорта зерна из РФ, однако обсуждения пока не принесли никаких результатов.