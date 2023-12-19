Словакии разрешили обойти санкции против российской нефти
Министр экономики Словакии Дениса Сакова заявила, что Братислава сможет пользоваться российской нефтью в течение 2024 года. Об этом сообщает Hlavný Denník.
Решение было принято перед встречей министров энергетики ЕС в Брюсселе.
«Хорошие новости из сферы энергетики, у нас есть исключение для импорта российской нефти в 2024 году», — сообщила министр.
По словам Саковой, это означает не только стабильную занятость на заводе Slovnaft и более высокие налоговые доходы, но также помощь соседней Чехии, где существовала угроза локального дефицита нефтепродуктов, особенно дизеля.
Министр подчеркнула, что выступает за разумную и выгодную энергетическую политику в интересах Словакии и ее народа.
В 2022 году Словакия добилась исключения из санкций ЕС против российской нефти. Завод Slovnaft сохранил возможность экспортировать нефтепродукты в Чехию и на Украину. Власти Словакии подчеркивали, что страна получает почти всю сырую нефть из РФ.
В декабре 2023-го глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что Братислава хочет продлить исключение из нефтяных санкций еще на год. Он заявил, что страна не поддержит 12-й пакет санкций против России, если он будет угрожать национальным интересам Словакии.