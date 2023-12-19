Словакии разрешили обойти санкции против российской нефти

Министр экономики Словакии Дениса Сакова заявила, что Братислава сможет пользоваться российской нефтью в течение 2024 года. Об этом сообщает Hlavný Denník.

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Решение было принято перед встречей министров энергетики ЕС в Брюсселе.

«Хорошие новости из сферы энергетики, у нас есть исключение для импорта российской нефти в 2024 году», — сообщила министр.

По словам Саковой, это означает не только стабильную занятость на заводе Slovnaft и более высокие налоговые доходы, но также помощь соседней Чехии, где существовала угроза локального дефицита нефтепродуктов, особенно дизеля.

Министр подчеркнула, что выступает за разумную и выгодную энергетическую политику в интересах Словакии и ее народа.

В 2022 году Словакия добилась исключения из санкций ЕС против российской нефти. Завод Slovnaft сохранил возможность экспортировать нефтепродукты в Чехию и на Украину. Власти Словакии подчеркивали, что страна получает почти всю сырую нефть из РФ.