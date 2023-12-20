В Германии допустили сокращение помощи Украине

Германия допускает сокращение предусмотренную на 2024 год помощь Украине на 550 миллионов евро в связи с корректировкой бюджетных планов. Об этом сообщает Штеффена Хебештрайта.

Немецкий парламент может принять окончательно утвердить бюджет 2 февраля. При этом кабмин Германии готов будет в 2024 году прибегать к особым мерам в случае, если поддержка Украины потребует значительных расходов сверх запланированных в бюджете.

Ранее министр и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек призвал власти Германии увеличить военную помощь Украине из-за рисков ослабления поддержки ее вооруженных сил со стороны западных стран.