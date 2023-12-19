Ростовская область на ВДНХ: житница, промышленный центр и зеленая энергетика

День Ростовской области прошел на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

На стенде Ростовской области представлены достижения и проекты региона. Стенд Ростовской области представлен в виде интерактивной площадки с возможностью виртуального погружения в историю региона.

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По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, открывшего выставку, за последние несколько лет на Дону серьезно укрепился экономический потенциал. Например, на 25 процентов выросло промышленное производство. Открыто около 50 новых заводов, а инвестиции за последние пять лет выросли на треть.

- Наш регион богат ресурсами, и мы гордимся нашими многочисленными достижениями. Донская земля - житница России, лидер по производству зеленой энергии, важный транспортный узел и логистический хаб на юге страны, - сказал Василий Голубев.

По его словам, на Дону собирают два из трех российских комбайнов, самые мощные грузовые электровозы, крупнейшие в мире вертолеты Ми-26 и уникальные самолеты-амфибии.

Губернатор также упомянул в о важнейших транспортно-логистических проектах, реализованных при поддержке президента России. Например, о крупнейшем на юге аэропорте "Платов". При этом на территории старого аэропорта Ростова-на-Дону уже строится современный микрорайон "Новый Ростов".

Также в регионе модернизируется система наземного транспорта. Например, в Таганроге после модернизации заработали современные трамвайные линии. Также масштабное преображение трамвайной сети началось и в Ростове.

Отмечено, что Дон традиционно является ключевым регионом в сфере продовольственной безопасности страны. Свидетельствуют об этом стабильно высокие, рекордные в масштабах страны урожаи зерновых до 15-16 миллионов тонн высококачественного зерна. Регион также является лидером по производству подсолнечного масла, молока и овощей.

Также глава региона отметил результативность национальных проектов на Дону. Так, при поддержке президента и правительства здесь построено и реконструировано 70 детских садов и школ, 86 ФАПов, пять поликлиник, три региональных сосудистых центра, 13 центров онкологической помощи, восемь домов культуры.

На стенде региона сегодня также прошел ряд встреч и подписание нескольких соглашений о сотрудничестве. Творческие коллективы региона показали гостям стенда лучшие концертные программы. Посетители получили автографы знаменитых спортсменов-уроженцев области, поучаствовали в кулинарных мастер-классах ведущих донских шеф-поваров, посмотрели фильмы об истории Донского края.