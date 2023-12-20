РИА Новости: Пакистан оплатил зерно из России в дирхамах ОАЭ, а не в долларах
Пакистан в ноябре оплатил зерно из России в дирхамах ОАЭ, а не в долларах.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные правительства Пакистана.
Как отмечается в материале, Пакистан в ноябре импортировал из России 377,2 тыс. т пшеницы примерно на 10,6 млрд руб.
При этом большая часть данной суммы (почти 82%) была оплачена в дирхамах. Уточняется, что это стало первым подобным случаем для взаимной зерновой торговли двух государств.