Во Франции выразили недовольство из-за роста импорта с Украины

Парламентарий отметил, что за последние 20 лет доля Франции на европейском сельскохозяйственном рынке значительно сократилась, в то время как ее импорт увеличился. Кроме того, ввозимые в страну товары часто не соответствуют установленным экологическим стандартам, которые предъявляются французским фермерам. По мнению депутата, все это противоречит политике правительства страны, направленной на развитие собственной сельскохозяйственной промышленности. Более того, власти Франции наносят им ущерб, заставляя уменьшать цены в условиях инфляции.