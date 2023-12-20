США предложили G7 новый способ передачи российских денег Киеву

После введения беспрецедентного набора санкций против России страны «Большой семерки» рассматривают еще более радикальный шаг — потратить деньги Москвы на Украину, пишет Financial Times. По данным газеты, США и другие западные страны изучают способы оправдать конфискацию активов российского Центробанка в пользу Киева.

По задумке американских чиновников, арестованные активы могут быть переведены Украине траншами через Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития. Это рассматривается как «аванс» компенсации, которой Украина рассчитывает добиться от России.

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Идею конфискации замороженных активов РФ снова начали активно обсуждать в последние недели, так как в США и ЕС не удается согласовать новое финансирование Украины.

Согласно документу Еврокомиссии, с которым ознакомилась Financial Times, в 2022 году около 260 миллиардов евро активов Центробанка России было заморожено в странах G7, ЕС и Австралии. Основная часть этой суммы — около 210 миллиардов евро — хранится в ЕС, включая наличные деньги и государственные облигации, номинированные в евро, долларах и других валютах.

По словам источников FT, знакомых с переговорами G7, США заморозили лишь небольшую сумму российских государственных активов — примерно на пять миллиардов долларов.

В Европе основная часть активов — около 191 миллиарда евро —хранится в расчетно-клиринговой системе Euroclear. Франция заморозила вторую по величине сумму — примерно 19 миллиардов евро. Собеседники FT утверждают, что в других странах замороженные активы гораздо меньше: в Германия, к примеру, было примерно 210 миллионами евро российского ЦБ.

В недавнем документе G7, составленном чиновниками США, конфискация российских денег в пользу Украины описывается как «контрмера», разрешенная международным правом. Согласно документу, такой шаг будет считаться законным ответом, если его осуществят государства, «пострадавшие» и «особо пострадавшие» от действий Москвы. Сюда могут входить союзники Украины, которые финансировали ее экономику и вооруженные силы.

Однако активы ЦБ России защищены международным правом. Действия, которые поставят это под сомнение, будут иметь глубокие последствия для глобальной финансовой системы, предупреждают эксперты. Профессор международного права Ингрид Бранк назвала активы центральных банков «самыми священными» в мировой финансовой системе.

Конфискация российский активов способна подорвать доверие, которое страны проявляют, размещая резервы друг у друга.