США могут повысить пошлины на импорт из Китая

Американская администрация рассматривает возможность повысить таможенные пошлины на импорт ряда китайских товаров, включая электронные автомобили. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Когда будет принято решение, неизвестно: Белый дом и представители других ведомств еще обсуждают этот вопрос. Рассматривается в том числе возможность "долгосрочного пересмотра тарифов в начале следующего года". В то же время США думают о снижении пошлин на некоторые потребительские товары из Китая, которые не считаются стратегически важными, указали собеседники издания.

Сейчас на импортируемые китайские электромобили действуют пошлины в размере 25%. Как отмечает газета, их повышение призвано продемонстрировать американским гражданам, что президент США Джо Байден придерживается жесткой политики в отношении Китая, и принести ему дополнительную общественную поддержку накануне президентских выборов 2024 года, на которых демократ потенциально может встретиться с конкурентом в лице экс-главы США Дональда Трампа.