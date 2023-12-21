WSJ: США могут повысить пошлины на импорт из Китая
Американская администрация рассматривает возможность повысить таможенные пошлины на импорт ряда китайских товаров, включая электронные автомобили. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Когда будет принято решение, неизвестно: Белый дом и представители других ведомств еще обсуждают этот вопрос. Рассматривается в том числе возможность "долгосрочного пересмотра тарифов в начале следующего года". В то же время США думают о снижении пошлин на некоторые потребительские товары из Китая, которые не считаются стратегически важными, указали собеседники издания.
Сейчас на импортируемые китайские электромобили действуют пошлины в размере 25%. Как отмечает газета, их повышение призвано продемонстрировать американским гражданам, что президент США Джо Байден придерживается жесткой политики в отношении Китая, и принести ему дополнительную общественную поддержку накануне президентских выборов 2024 года, на которых демократ потенциально может встретиться с конкурентом в лице экс-главы США Дональда Трампа.
Администрация Трампа фактически развязала против Пекина торговую войну и ввела пошлины на товары из Китая стоимостью в 370 млрд долларов. Как утверждают власти КНР, это негативно отразилось не только на китайских компаниях, но и на американских потребителях.