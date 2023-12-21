Испания импортировала рекордный за 11 лет объем зерна из России

Испания импортировала в октябре из России более 110 тысяч тонн зерна, таким образом закупив рекордное за 11 лет количество сырья. Информация получена исходя из данных европейской статистики.

Испания импортировала рекордный объем зерна из России
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Крупные партии зерна Испания заказывала в январе, сентябре и октябре. В январе Испания приобрела 46 тысяч тонн, в сентябре было куплено уже 80 тысяч тонн, а в октябре - 110,2 тысячи. Самый крупный импорт зерна Испания делала в ноябре 2012 года, когда у России было куплено 118 тысяч тонн.

В октябре этого года Испания получила 55% от объемов всего поставленного в Евросоюз зерна. Еще 42 тысячи тонн получила Италия, 38 тысяч тонн - Греция, а также Латвия, импортировавшая 9 000 тонн. За девять месяцев 2023 года Евросоюз нарастил импорт зерна до 1,2 миллиона тонн, что равняется росту в 1,5 раза.

Недавно, 11 декабря, правительство РФ ввело временный запрет на экспорт твердой пшеницы, который будет действовать до 31 мая 2024 года. Как сообщили в пресс-службе кабмина, решение было принято с целью «обеспечения продовольственной безопасности и удерживания стабильных цен на продукцию на внутреннем рынке».

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