Корейцев захотели привлечь на стройки в российском регионе

Новосибирская область захотела привлечь для строительства жилья две тысячи рабочих из КНДР. Об этом сообщил министр строительства российского региона Алексей Колмаков, передает «РИА Новости».

Местные власти подали соответствующую заявку в Минстрой России. Решение принято из-за значительного дефицита кадров в строительной отрасли. «Приходится это делать. Не справляемся. Объем очень серьезный… Заявка есть… Порядка двух тысяч человек мы попросили из Северной Кореи привезти на нашу территорию. Сколько получится по факту, будем уже смотреть», - заявил Колмаков.

Глава регионального минстроя добавил, что сейчас Новосибирская область находится «на пике возможности строительной отрасли». Он отметил, что весь выпуск Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета 2023 года, состоящий из 469 человек, отправился работать на стройку, при том что ранее многие выпускники этого вуза после учебы выбирали другие сферы деятельности. «Все пашут с нами», — резюмировал Колмаков.

По словам министра, выпускники сократили дефицит рабочей силы на 10 процентов, однако отрасль нуждается в еще 4,5-5 тысячах специалистов. В 2023 году в Новосибирской области планируется ввести более 2,6 миллиона квадратных метров жилья при плане в 2,05 миллиона, а в 2024-м — 2,1 миллиона.