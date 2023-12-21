Банки рекомендовали отложить штрафы за неблокировку нелегальных переводов

Российские кредитные организации сочли целесообразным отложить штрафы за отсутствие блокировки нелегальных переводов. С соответствующей инициативой они обратились к Банку России, пишет РБК, ссылаясь на письмо Национального совета финансового рынка.

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В публикации говорится, что банки выступают за продление срока, в течение которого регулятор не будет применять меры за нарушения «антиотмывочного» законодательства в части блокировки денежных переводов определенных организаций, еще на полгода. Речь идет о фирмах, которым нельзя осуществлять деятельность в РФ. Это касается, в частности, нелегальных онлайн-казино, подчеркивается в статье.

Банки не имеют доступа к реестру Роскомнадзора, говорится в письме. При этом, как отмечается, он им необходим для проверки клиентов в автоматическом режиме. Таким правом ранее наделили только операторов связи.

По словам представителей кредитных организаций, подобного рода проверки проводить вручную не представляется возможным без существенного замедления бизнес-процессов.

Как сообщается, законопроект, предусматривающий автоматизированный доступ к реестру для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами, уже внесли в Госдуму. Его могут принять до конца марта следующего года, подчеркивается в публикации.