Путин назвал способы избежать всплесков цен

Добиться отсутствия всплесков на отдельные товары можно с помощью построения экономики предложения на рынке России и закрепления позитивной динамики инвестиций в экономику страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, передает ТАСС.

«Подчеркну, построение именно такой экономики — экономики предложения, в том числе позволит в будущем избегать всплесков цен на отдельные товары. А такие проблемы, как вы знаете, есть. Наши граждане столкнулись с подобными ценовыми скачками в последние месяцы», — подчеркнул президент.

Также Путин указал на необходимость «закрепить позитивную динамику инвестиций в экономику в целом».

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в 2024 году инфляция в России замедлится. Глава ЦБ также подчеркнула, что сейчас цены растут в основном в тех компонентах потребительской корзины, которые мало зависят от курса рубля.