Путин назвал способы избежать всплесков цен
Добиться отсутствия всплесков на отдельные товары можно с помощью построения экономики предложения на рынке России и закрепления позитивной динамики инвестиций в экономику страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, передает ТАСС.
«Подчеркну, построение именно такой экономики — экономики предложения, в том числе позволит в будущем избегать всплесков цен на отдельные товары. А такие проблемы, как вы знаете, есть. Наши граждане столкнулись с подобными ценовыми скачками в последние месяцы», — подчеркнул президент.
Также Путин указал на необходимость «закрепить позитивную динамику инвестиций в экономику в целом».
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в 2024 году инфляция в России замедлится. Глава ЦБ также подчеркнула, что сейчас цены растут в основном в тех компонентах потребительской корзины, которые мало зависят от курса рубля.
На заседании 15 декабря регулятор принял решение о повышении ключевой ставки до 16 процентов годовых. До этого ставка была повышена 27 октября — с 13 до 15 процентов. В регуляторе заявили, что инфляционное давление в России остается высоким: по итогам 2023-го годовая инфляция составит от семи до 7,5 процента.