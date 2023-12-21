Один из членов ОПЕК объявил о выходе из него

Руководство Анголы одобрило выход страны из Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Об этом со ссылкой на заявление министра минеральных ресурсов, нефти и газа Диамантино Азеведо сообщает местное новостное агентство ANGOP.

В заметке указано, что решение было принято на совещании совета министров республики под руководством президента страны Жоау Лоуренсу.

Ангола предупреждала о возможности радикального решения после того, как посчитала новые квоты на добычу слишком низкими. Ее позиция стала одним из поводов для переноса министерской встречи ОПЕК+ в Вене, намеченной на 26 ноября, но состоявшейся только 30 ноября.

Свои претензии к планам ОПЕК+ по сокращению добычи также высказывали Нигерия и Конго. Их демарш стал также одной из причин для аналитиков усомниться в том, что объединение в состоянии повлиять на рынок так, как влияло раньше. Кроме того, новое снижение показалось участникам рынка недостаточным для поддержания цен.

В частности, аналитик Reuters Клайд Рассел назвал решение ОПЕК+ признаком бессилия картеля. По его мнению, сокращение могут компенсировать другие участники рынка, не связанные обязательствами.