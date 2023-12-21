Белоусов: стабилизация курса рубля на уровне 90 рублей за $1 приемлема для экономики

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Стабилизация курса на рубля на уровне 90 рублей за $1 приемлема для российской экономики и свидетельствует о том, что она нашла точку равновесия импорта и экспорта. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на заседании Совета по нацпроектам.

"В целом можно отметить, что российская экономика нашла точку равновесия экспорта и импорта. Свидетельством этого является стабилизация валютного курса в районе 90 рублей за $1, что является приемлемым как с точки зрения экспорта, так и с точки зрения потребительского и инвестиционного рынков страны", - сказал он.

По словам Белоусова, проделанная работа позволяет перейти от оперативного решения текущих задач к вопросам стратегической повестки.

"В соответствии с поручением президента Российской Федерации завершаем разработку стратегии развития внешнеэкономической деятельности Российской Федерации на период до 2030 года. Цель стратегии - позиционирование России как одного из лидеров многополярного мира, реализующего собственную национальную повестку развития и обеспечивающего свой экономический, финансовый, технологический суверенитет", - отметил первый вице-премьер.