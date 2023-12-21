Путин назвал главную цель развития экономики России

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам сделал ряд важных заявлений. В частности, глава страны сообщил, что основной целью развития экономики России является сбережение народа. Об этом пишет РИА «Новости».

Российский лидер пояснил, что власти страны принимают меры по развитию экономики России, созданию новых рабочих мест, благоустройству городов и поселков, улучшению экологии, развитию системы здравоохранения, образования, культуры, занятий спортом.

«Все наши решения и действия объединены главной целью — это сбережение нашего народа, повышение благополучия российских семей, семей с детьми, конечно, прежде всего», — подчеркнул Путин.