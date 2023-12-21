Вице-премьер Белоусов: экспорт нефти из РФ на 7% превысил показатель 2021 года

Экспорт энергоносителей из России вышел на показатели 2021 года в денежном выражении. Об этом на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов, слова которого передает РИА Новости. "В денежном эквиваленте российский энергетический экспорт практически вышел на показатели 2021 года и остается на комфортных для бюджета и компаний уровне", - сказал Белоусов, отметив, что экспорт сырой нефти на 7% превысил показатели 2021 года и составляет порядка 250 миллионов тонн. 21 декабря в РАН заявили, что санкции Запада провалились из-за "ловушки большой страны". В этот же день группа американских конгрессменов направила советнику президента США по национальной безопасности Джейку Салливану письмо с призывом ввести всеобъемлющие санкции против энергетического сектора России. За день до этого Bloomberg писал, что экспорт нефтепродуктов из России за последние несколько недель увеличился до максимума с сентября 2023 года.