Цены на нефть рухнули после объявления Анголы о выходе из ОПЕК

На фоне объявления руководства Анголы, одного из крупнейших производителей нефти, о выходе из Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) стоимость эталонного сорта нефти Brent упала ниже 79 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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В нижней точке котировки опускались до 78,7 доллара. При этом в последние дни стоимость Brent росла — поводом стали атаки хуситов в Красном море. Накануне на фоне начала операции «Страж процветания» в Красном море, начатой несколькими странами во главе с США, цены на топливо поднимались выше 80 долларов за баррель.