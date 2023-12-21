В Анголе назвали причину выхода страны из ОПЕК
Министр нефти, газа и минеральных ресурсов Анголы Диамонтино Азеведо назвал причину, по которой власти его страны решили выйти из ОПЕК. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
По словам Азеведо, роль Анголы в ОПЕК «не была значимой», а само участие страны в организации не удовлетворило интересы Луанды. Он также добавил, что Ангола не согласилась бы на сокращение добычи нефти.
«Ангола решила выйти из ОПЕК, потому что ее роль в организации не была значимой и участие страны в ОПЕК не отвечало интересам страны», — рассказал Азеведо.
Напомним, что в ноябре 2023 года представитель Анголы в ОПЕК заявил, что страна не будет выходить из ОПЕК+. 21 декабря власти страны приняли решение о выходе из ОПЕК.
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