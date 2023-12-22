Минсельхоз Новосибирской области договорился с птицефабриками о стабилизации цен

НОВОСИБИРСК, 22 декабря. /ТАСС/. Минсельхоз Новосибирской области заключил соглашение с руководителями всех птицефабрик региона, предусматривающее стабилизацию цен на куриное яйцо, об этом сообщили в Telegam-канале ведомства.

"Министерство сельского хозяйства Новосибирской области <...> провело рабочее совещание с руководителями птицефабрик региона, по результатам которого заключили соглашение о принятии мер направленных на стабилизацию цен на пищевое куриное яйцо. К соглашению присоединились все птицефабрики по производству яйца Новосибирской области" - говорится в сообщении.

Уточняется, что птицеводы региона имеют достаточно дополнительных мощностей по наращиванию объемов производства яйца, в том числе для поставок в соседние регионы РФ.

Стоимость куриных яиц в области за год выросла на 36%. В регионе их производством занимаются пять птицефабрик, которые обеспечивают потребности населения в курином яйце с профицитом - на 154%.