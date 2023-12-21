Силуанов сообщил, что размер ФНБ составляет 11,8 трлн рублей

Общий объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) составляет 11,8 трлн рублей, свободные ресурсы, которые не вложены в проекты - 4,7 трлн рублей. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Наш финансовый запас, ресурс, который мы формировали за последние годы, общий объем средств, которые находятся в Фонде национального благосостояния составляет почти 12 трлн рублей, если быть точным - 11,8 трлн рублей, а свободные ресурсы, которые не вложены в проекты, составляют почти 5 трлн рублей, если быть тоже точным - 4,7 трлн рублей", - сказал Силуанов.