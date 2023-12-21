Белоусов назвал приемлемый для экономики курс доллара
Приемлемым для экономики России является курс доллара на уровне 90 рублей. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, передает ТАСС.
По его словам, российская экономика «нашла точку равновесия экспорта и импорта».
«Свидетельством этого является стабилизация валютного курса в районе 90 рублей за доллар, что является приемлемым как с точки зрения экспорта, так и с точки зрения потребительского и инвестиционного рынков страны», — сказал Белоусов.
Он отметил, что данный успех позволяет перейти от оперативного решения текущих задач к вопросам стратегической повестки. В частности, завершается разработка стратегии развития внешнеэкономической деятельности РФ на период до 2030 года, добавил первый вице-премьер.
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