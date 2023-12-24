Россиян предупредили о подорожании сигарет с 1 января

Сигареты с 1 января подорожают сильнее, чем планировалось
Табачные изделия подорожают с Нового года, причем сильнее, чем планировалось ранее. Об этом сообщила доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская.
«Повышение минимальной цены на табачную продукцию на фоне неснижения объемов реализации приведет к росту наполняемости госбюджета», - заявила экономист в интервью агентству «Прайм».
Минимальная розничная цена пачки сигарет, по мнению Лебединской, вырастет со 112 до 117 рублей. В целом же сигареты подорожают примерно на 3 процента.
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