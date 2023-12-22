Курс доллара поднялся выше 92 рублей

Курс доллара на открытии торгов в пятницу растет на 20 копеек, до 92,35 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня в свою очередь вырос на 1 копейку, до 12,86 рубля.

По евро сделок в начале торгов не было.

До этого финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов прогнозировал, что в конце года у россиян растет спрос на валюту, из-за чего на рубль оказывается давление. Помимо этого, по его словам, на рубль влияют колебания котировок нефти и сезонное увеличение бюджетных расходов. Однако в ближайшие дни курс рубля избежит резкого ослабления, если не случится форс-мажоров.