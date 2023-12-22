Nikkei: в обход Красного моря перенаправили 120 контейнеровозов из-за угроз хуситов

Транспортные компании были вынуждены изменить маршруты по меньшей мере 120 контейнеровозов из-за угроз со стороны мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах", суда шли в порты Европы и Америки по пути вокруг Африки вместо экономически выгодного маршрута по Красному морю и Суэцкому каналу. Об этом сообщила ведущая японская экономическая газета Nikkei со ссылкой на расчеты международных экспертов.

В обход Красного моря перенаправили 120 контейнеровозов из-за угроз хуситов
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По их данным, по состоянию на 20 декабря транспортным компаниям пришлось изменить маршрут доставки более 1,6 млн контейнеров.

В результате обстрелов со стороны хуситов, как полагает часть специалистов, общий объем мировых морских перевозок сократится на 20%. Это может вызвать сбои в глобальных цепочках снабжения и приведет к общему росту цен из-за повышения расходов на транспортировку, предупреждает газета.

Примерно 30% всех перевозок грузов в мире осуществляется в морских контейнерах. В стоимостном выражении это составляет $1 трлн в год. Около 10% всех контейнерных перевозок следует через Суэцкий канал. Этот маршрут особенно важен для транспортировки грузов между Европой и странами Восточной Азии.

По сравнению с использованием маршрута через Суэцкий канал сроки доставки контейнеров в порты стран Евросоюза из Китая, Южной Кореи или Японии через мыс Доброй Надежды увеличиваются примерно на три-четыре недели. По расчетам экономистов, с учетом затрат на топливо, страховку и так далее стоимость доставки одного 40-футового контейнера возрастает при этом более чем в три раза - с $2 до $6,6 тыс.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы объявили, что не позволят связанным с Израилем судам проходить по Красному морю и через Баб-эль-Мандебский пролив. Многие контейнеровозы, танкеры и сухогрузы уже подверглись там атакам.

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