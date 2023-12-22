В ФРГ раскритиковали ЕС за запрет импорта стальной продукции из России

Европейские производители не желают отказываться от покупки некоторых видов российской стальной продукции, так называемых «слябов», попавших в новый пакет санкций Европейского союза. Об этом сообщает Der Spiegel.

«Невыносимо, что под влиянием нескольких государств–членов и импортеров стали Европейский союз доводит свою собственную систему санкций до абсурда», — высказал свое мнение генеральный директор Европейской ассоциации сталелитейной промышленности Eurofer Аксель Эггерт.

По данным Spiegel, в ходе консультаций по новому санкционному пакету против России представители Бельгии, Италии и Чехии настаивали на продлении льготного периода для ввоза в ЕС российских стальных полуфабрикатов, Германия была против.