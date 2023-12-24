Товарооборот России и Индии достиг рекордных $54 млрд

Товарооборот России и Индии достиг 54,7 млрд долларов за январь — октябрь 2023 года. Это в два раза выше показателя за аналогичный период прошлого года. За десять месяцев этого года РФ экспортировала в Индию товаров на 51,4 млрд долларов, Индия поставила Москве продукцию на 3,3 млрд, следует из расчетов РИА Новости по данным индийской таможни.
Согласно статистике, РФ стала четвертым крупнейшим торговым партнером Индии и вторым важнейшим поставщиком. В первую пятерку также вошли США, товарооборот с которыми снизился на 9% и составил 99,9 млрд долларов, Китай (95,8 млрд долларов), ОАЭ (64 млрд долларов) и Саудовская Аравия (37,3 млрд долларов).