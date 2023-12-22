El Mundo рассказала о рекордном подорожании рождественского ужина

Жители Испании отдадут наибольшую сумму за все время за рождественский ужин в 2023 году. Он выйдет в среднем на 5% дороже, чем в декабре 2022-го, сообщает издание El Mundo.

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В публикации говорится, что гражданам предстоит «переварить самый дорогой рождественский ужин в истории». Годом ранее стоимость меню уже повысилась на 12,4%, отмечает автор статьи. В текущем году цены побьют все рекорды, добавил он.

Речь идет о баранине, морепродуктах, копченостях, вине, игристых напитках, рождественских сладостях, свежих фруктах и сыре. Специалисты учитывали цены на продукты в крупнейших сетевых супермаркетах страны.

Среди продуктов, стоимость которых является самой высокой, — копченый лосось (+18,2%) и лопатка ягненка (+15%). Кроме того, эксперты зафиксировали значительное удорожание картофеля (+14,5%) и сыра (+12,4%).

Повышение стоимости красного вина оценивается в 7% год к году – испанцы отдадут за бутылку в среднем 8,7 евро, отмечается в статье.