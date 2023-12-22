Россияне проявили повышенный спрос на микрозаймы в июле-сентябре

Объем микрозаймов россиян в июле-сентябре этого года вырос на 6% по сравнению с показателем апреля-июня, до ₽423 млрд. Такую статистику привел Центробанк РФ в своем обзоре, который был опубликован в пятницу.

Чаще всего граждане оформляли среднесрочные займы с полной стоимостью кредита и размером, как у краткосрочных. Доля онлайн-займов в третьем квартале выросла с 73% до 76%, а средний размер выданных через интернет сумм упал с 11 900 до 11 700 рублей.

ЦБ уточнил, что спрос населения на микрозаймы рос, но их предложение ограничивалось требованиями к предельному размеру кредита и долга. В результате микрофинансовые организации сделали ставку на среднесрочные займы. Таковыми называют микрозаймы на суммы в пределах 100 тысяч рублей сроком до шести месяцев.

В микрофинансовой компании "Займер" рассказали "Газете.Ru", что самый высокий спрос россиян на онлайн-займы зафиксирован в Сибири, на Крайнем Севере и на Дальнем Востоке.