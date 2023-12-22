Власти прокомментировали сообщения о росте цен в России

Представитель властей объяснил, что после таких объявлений обычно следуют переговоры и не факт, что заявленные изменения будут в итоге приняты. Согласно комментарию Евтухова, повышение цен на отдельные товары «никак не ведет» к их пропорциональному росту на весь ассортимент продукции. Также замминистра уточнил, что торговые сети в целом неохотно идут на повышение цен, так как низкая стоимость является их конкурентным преимуществом.