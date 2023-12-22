Германия внесла Россию в список стран - налоговых убежищ

В документе уточняется, что Россия, наряду с Антигуа и Барбудой, Белизом и Сейшельскими Островами, с 20 декабря считается страной, не готовой сотрудничать по вопросам налогообложения. Всего в списке 16 юрисдикций. Как говорится в распоряжении, включение в перечень последовало на основании приложения 1 заключения Совета ЕС о пересмотренном списке "некооперативных стран и территорий для целей налогообложения" от 17 октября 2023 года.