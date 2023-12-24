Россия продлила на полгода квоту на экспорт лома и отходов черных металлов

Правительство приняло решение продлить квоту на экспорт за пределы Евразийского экономического союза лома и отходов черных металлов. Такие меры будут действовать до 30 июня 2024 года, квота составит 600 тысяч тонн, сообщает пресс-служба кабмина.
При экспорте лома и отходов черных металлов в рамках квоты пошлина составит 5%, но не менее 15 евро за тонну, сверх этого — 5%, но не менее 290 евро за тонну.
В правительстве считают, что такое решение поможет обеспечить стратегическим сырьем отечественные предприятия металлургической отрасли. Временные вывозные пошлины на черные и цветные металлы вводились в РФ в 2021-2023 годах на фоне роста мировых цен на эту продукцию. Это позволило смягчить влияние внешней конъюнктуры на ситуацию на внутреннем рынке и скорректировать цены на сырье.