Глава ЮНКТАД: Запад злоупотребляет правилами ВТО прикрываясь "зеленой" повесткой

Экологические политики богатых государств используются ими как инструмент для стимулирования собственных экономик в ущерб развивающимся странам. Об этом в интервью Financial Times заявила генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан. По ее словам, действующие правила ВТО запрещают многие меры политики, которые могут применять развивающиеся государства. А развитые страны имеют больше возможностей для субсидирования "экологичных" отраслей своей промышленности. Гринспан констатировала, что международная торговая система, позволившая таким странам, как Южная Корея и Коста-Рика, динамично развиваться, больше не работает для беднейших государств. Они сталкиваются с проблемами выхода на рынки из-за быстрых технологических изменений и новых барьеров в богатых странах. "Наименее цифровизированные страны отстают в цифровой сфере еще больше", — отметила глава ЮНКТАД. Гринспан раскритиковала протекционистские меры США и ЕС, в частности, субсидии на производство электромобилей и полупроводников. По ее словам, развивающиеся страны видят в этих мерах протекционизм, но у них нет ресурсов на аналогичные субсидии. Генсек ЮНКТАД также осудила попытки ЕС ограничить экспорт сырья из Индонезии и ввести углеродный налог на сталь и цемент развивающихся стран. Это противоречит принципу общей дифференцированной ответственности из Парижского соглашения по климату, считает она. В начале декабря в ООН отметили падение мировой торговли в 2023 году.