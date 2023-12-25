Глава Центробанка России назвала главные сложности при санкциях

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что основной проблемой после введения в отношении РФ санкций из-за начала военной операции стали международные платежи и блокировка активов частных лиц. Об этом она сообщила в интервью РБК.

Как рассказала Набиуллина, ЦБ оценивал риски усиления санкций с 2014 года и во многом был готов к многим из них.

По ее словам, заморозка резервов РФ стала очень негативным сигналом для всех Центробанков, потому что это нарушение базовых принципов защищенности резервов". Она подчеркнула, что справится с этим ЦБ РФ помог плавающий курс и валютные ограничения, которые были приняты весной 2022 года.

"Проблемой, вот именно проблемой, стали международные платежи, они до сих пор являются проблемой, хотя мы пытаемся ее решить. Конечно, очень болезненной темой стала блокировка и замораживание активов частных лиц — миллионов людей, которые не попали под санкции, но оказались с замороженными активами", — сказала глава Центробанка.