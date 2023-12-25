ЦБ не видит рисков высокой волатильности рубля при отсутствии биржевых торгов

"У нас достаточно большой объем внебиржевых торгов, много участников в нем. Скорее, вопрос именно получения информации о внебиржевых сделках, поэтому будем пользоваться разными источниками. Но я не думаю, что это серьезно само по себе может повлиять на курс", - отметила она.