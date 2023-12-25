Набиуллина предсказала падение прибыли банков в 2024 году почти в два раза

Чистая прибыль российских банков в следующем году может составить чуть более двух триллионов рублей, Эльвира Набиуллина. Это на 40 процентов меньше, чем ожидаемые результаты 2023 года.

«Из-за высоких ставок их маржа может немного сократиться, тем более что высокие ставки быстрее переносятся на сторону депозитов, чем на сторону заемщиков и кредиторов. Но все-таки экономическая активность развивается, [наблюдаются] положительные темпы роста, у них [банков] будет возможность зарабатывать прибыль», — сказала она.

При этом председатель ЦБ уточнила, что, несмотря на годовое падение относительно среднегодовых величин, показатель вырастет. За два года прибыль в среднем составит 1,7-1,8 триллиона рублей, что примерно на четверть меньше, чем в докризисном 2021 году.