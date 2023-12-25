Названы условия для покупки валюты Банком России

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Банк России может начать покупать юани в рамках бюджетного правила, если цена нефти марки Brent поднимется до 88-90 долларов. Такие условия назвала глава регулятора Эльвира Набиуллина, ее цитирует РБК.

«Будем мы нетто-продавцом или нетто-покупателем, в значительной степени зависит от цены на нефть. Если цена на нефть останется на нынешнем уровне, то мы будем нетто-продавцом валюты. Если цена нефти будет 88-90 долларов за баррель Brent, то мы можем перейти уже в статус покупателя валюты», — объяснила представитель регулятора.

Ранее Банк России отказался от лимитов на зеркалирование на валютном рынке инвестиций. Таким образом регулятор подтвердил предположение аналитиков о готовности к продажам большего количества китайских юаней ради укрепления рубля.

По словам главы Минфина России Антона Силуанова, в ближайшее время конструкцию бюджетного правила менять не будут. Принцип, созданный для определения предельной планки расходов по наполнению Фонда национального благосостояния (ФНБ), предполагает цену отсечки на нефть более 60 долларов за баррель. В 2024 году будет продолжать действовать переходный период, а полностью соблюдаться новое правило будет с 2025 года, добавил он.