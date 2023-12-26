Яйца подешевеют в 2024 году

Цены на яйца начнут снижаться после нового года, а курица уже стала доступной, сообщает ИА DEITA.RU. Об этом в интервью «КП» рассказал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

По словам главы ведомства, причиной роста цен был значительный спрос на яйца и куриное мясо, как источник доступного белка. При этом, несмотря на увеличение производства, покрыть возросший спрос планируется только в следующем году, но это будет сделано. Планы по увеличению производства мяса и яиц уже разработаны с основными предприятиями.

Также была проведена работа над ошибками. В будущем будет создана система мониторинга спроса на ключевые продукты питания для предотвращения подобных перекосов. Решение о нулевой ввозной пошлине на пищевое яйцо домашних кур на полгода, с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года, было поддержано подкомиссией по таможенно-тарифному регулированию.

Доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев выразил мнение для «РГ», что импортированная яичная продукция из Турции, Ирана и Азербайджана поможет стабилизировать российский рынок.