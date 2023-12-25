Решетников заявил, что в России сократилось количество проверок бизнеса

В России значительно сократилось количество проверок бизнеса. Об этом в беседе с RT рассказал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. При этом он отметил, что контроль должен сохраняться в нужном объеме, чтобы не игнорировались действующие правила.

«Мы эту пружину отжали максимально, да, и сейчас надо очень внимательно посмотреть, чтобы у нас действительно контроль там, где он необходим, был в должном объеме», - отметил министр.

Напомним, ранее стало известно, что в России на весь следующий год продлили мораторий на проверки бизнеса. Исключение сделают для объектов высокого риска, деятельность которых связана с безопасностью страны и граждан.