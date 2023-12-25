Экспортеры отказываются поставлять Индии нефть за рупии

Экспортеры нефти в Индию не будут использовать индийскую национальную валюту в качестве оплаты. Это обусловлено опасениями проблем с репатриацией этих средств и высокими издержками, которые связаны с конвертацией, сообщает Economic Times со ссылкой на доклад министерства нефти страны постоянному комитету парламента.

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В документе говорится, что в течение 2022-2023 финансового года расчеты по импорту сырой нефти нефтяными компаниями не производились в индийской рупии. Валютой платежа для всех контрактов на импорт сырой нефти в Индии по умолчанию является доллар. Однако в прошлом году в стране приняли решение разрешить использовать национальную валюту — рупии — для оплаты поставок нефти.

Индия является третьим по величине потребителем энергии в мире.

В 2022-2023 финансовом году Индия потратила 157,5 миллиарда долларов на импорт 232,7 миллиона тонн сырой нефти, следует из данных министерства. В нынешнем финансовом году в период с апреля по ноябрь Индии удалось импортировать 152,6 миллиона тонн сырой нефти. Общая сумма составила 113,4 миллиарда долларов.